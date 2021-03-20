Hazar Ergüçlü: Onur’dan provokatif olmayı öğreniyorum

Hazar Ergüçlü, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü’yle olan ilişkisini anlattı: Provokatif olmayı öğreniyorum Onur’dan. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum.Pandemi döneminin kendisine olan etkilerini de anlatan 29 yaşındaki oyuncu, "Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekâna gidip dans edememekten bunaldım" dedi.Hazar Ergüçlü, Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır, bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Zincirimden boşandım ben de yani ve değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil" şeklinde konuştu.