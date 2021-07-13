Hazar Ergüçlü yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü

Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla konuşuldu. Sosyal medya hesabında derin dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan Ergüçlü'nün tarzı dikkat çekti. Saçlarına kakül yaptıran oyuncunun tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Yakışmamış", "Çok kötü olmuş" derken bazıları da "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.