Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

Hazar Ergüçlü sanatsallık aramıyor!
Onur Ünlü'yle arasında olan 19 yaş farkla ilgili yapılan çirkin yorumlar hakkında da konuşan Hazar Ergüçlü, yapılan eleştirileri demode bulduğunu söyledi.
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Serenay'a destek oldu!
Magazin muhabirleri Ergüçlü'ye Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkını da sordu. Serenay Sarıkaya ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hazar Ergüçlü, "Çok sevindim. Mutlu olduğu bir ilişki içinde olması beni mutlu ediyor" dedi. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz için de yaş eleştirileri yapıldığının kendisine hatırlatılması üzerine Ergüçlü, "Serenay kocaman bir kadın istediğini yapar. Bu eleştirileri saçma buluyorum" diyerek arkadaşına destek verdi.
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