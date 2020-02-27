Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek!

Hazar Ergüçlü sanatsallık aramıyor!

Hazar Ergüçlü'den dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Defne Samyeli'ni Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkması şaşkına çevirdi!

Hazar Ergüçlü önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım toplantısında kameralar karşısına geçti. Kendisiyle ilgili tüm sorulara içtenlikle cevap veren oyuncu, Onur Ünlü'yle evlenecekleri yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi. "Şu an öyle bir durum yok" diye Ergüçlü, "Çok güzel bir ilişki içerisindeyim. İlerde ne olur bilmiyorum ama şu an evlilik düşüncemiz yok" dedi.Onur Ünlü'yle arasında olan 19 yaş farkla ilgili yapılan çirkin yorumlar hakkında da konuşan Hazar Ergüçlü, yapılan eleştirileri demode bulduğunu söyledi.Magazin muhabirleri Ergüçlü'ye Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkını da sordu. Serenay Sarıkaya ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hazar Ergüçlü, "Çok sevindim. Mutlu olduğu bir ilişki içinde olması beni mutlu ediyor" dedi. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz için de yaş eleştirileri yapıldığının kendisine hatırlatılması üzerine Ergüçlü, "Serenay kocaman bir kadın istediğini yapar. Bu eleştirileri saçma buluyorum" diyerek arkadaşına destek verdi.