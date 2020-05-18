İşte Hazer Amani'nin açıklamaları...
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.
-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.
-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”
Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı!
Ünlü şef Hazer Amani, MAG dergisine konuştu ve eşi Sıla ile karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
18.05.2020 18:35 Magazin