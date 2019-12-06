Hazer Amani ve Sıla aşkı bomba gibi devam ediyor. Amani, sosyal medya hesabından sevgilisi Sıla'yla fotoğrafını paylaştı.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜM"
Amani, Sıla'yla fotoğrafını "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisinin bu paylaşımına "Çok hoşuma gitti" cevabını verdi. Hazer Amani'nin paylaşımına beğeni yağdı.
Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı!
Hazer Amani, sevgilisi Sıla'ya fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
06.12.2019 15:38 Magazin