“Hedwig ve Angry Inch” müzikali 23 Şubat’ta İstanbul’da

(DHA) - CESU göndermeleri ve yer yer hüzünlü içeriğiyle dikkati çeken müzikallerden “Hedwig ve Angry Inch”, 23 Şubat’ta İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Kültür-Sanat - 14 Şubat 2017 11:46

Kazan Dairesi bünyesinde, Barış Arman yönetmenliği ve Yılmaz Sütçü’nün performansıyla sahnelenen “Hedwig ve Angry Inch” müzikali, 23 Şubat Perşembe günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. İnce esprilerin yerleştirildiği başarılı Türkçe uyarlaması ve etkileyici içeriğiyle dikkati çeken “Hedwig ve Angry Inch”, ameliyatla cinsiyetini değiştiren bir glam rock şarkıcısı Hedwig’in aşkı ve şöhreti arayışını eğlenceli ve bir o kadar sarsıcı bir dille anlatıyor.





John Cameron Mitchell’in 1998 yılında yazıp sahnelediği “Hedwig ve Angry Inch”in Türkçe çevirisi ve şarkı sözleri, müzikalin aynı zamanda başrol oyuncusu da olan Yılmaz Sütçü’nün imzasını taşıyor. Trans şarkıcı Hedwig rolüne Yılmaz Sütçü’nün, Yitzhak karakterine ise Ayşe Günyüz’ün hayat verdiği oyunun yönetmen koltuğunda Barış Arman oturuyor. Angry Inch orkestrası ise Kaan Bıyıkoğlu, Sinan Altıparmak, Eren Turgut ve Can Kalyoncu’dan oluşuyor. Kostümleri ve sahnesiyle de öne çıkan müzikalin, kostüm tasarımı ünlü modacı Tanju Babacan, sahne tasarımı Cemal Yiğit Sütçü, dramaturjisi Dilek Tekintaş, koreografisi ve müzik direktörlüğü Didem Atasoy, ışık tasarımı Önder Arık, ses tasarımı ise Timuçin Aksuer imzası taşıyor.

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