Heidi Klum'un balkon keyfi

43 yaşındaki Heidi Klum genç sevgilisi Vito Schnabel ile Miami'de kaldıkları otelde görüntülendi.

Dünya Magazin - 08 Ocak 2017 14:52
Heidi Klum'un balkon keyfi
2010 yılında Victoria's Secret'ten emekliye ayrılan 4 çocuk annesi ünlü model Heidi Klum Miami'de tatilde.

Genç sevgilisi Vito Schnabel ile Miami'de tatil yapan Heidi Klum sahile inmeden önce kaldığı otelin balkonunda keyif yaptı.

43 yaşında olmasına rağmen genç modellere taş çıkaran Heidi Klum kahverengi bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

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