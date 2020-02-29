Hekimoğlu dizisine sürpriz transfer!

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı Hekimoğlu isimli dizinin en son 9. bölümü yayınlandı. House M.D. dizisininden uyarlanan Hekimoğlu'nun kadrosuna Payitaht Abdülhamid'den biri isim transfer edildi.Usta oyuncu Güven Kıraç, Hekimoğlu'nun kadrosuna katıldı. Kıraç, yeni yönetim kurulu başkanı Vahap Bey olarak dizide boy gösterecek.