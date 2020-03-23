Hekimoğlu'nda istifa şoku!
Hekimoğlu 13. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve ekibi, sınıfta bayılan bir gencin hastalığını teşhis etmek için çalışıyor! Gencin annesi yüzünden çalışmalar aksasa da Ateş Hekimoğlu, ekibi ile birlikte görevlerini yerine getiriyorlar. Gencin, atakları arttıkça annesi ciddiyetin farkına varıyor ve Hekimoğlu'nun önünden çekiliyor. Bu sırada Hekimoğlu ve Vahap arasındaki savaş gittikçe kızışıyor. Bir ödül töreninde Vahap Bey'in uyguladığı ilaç kurnazlığını deşifre ederek belki de sonunu hazırlıyor. Zeynep ise, Hekimoğlu'ndan ekipten birisini kovamaması için kendisini feda ediyor ve istifa edeceğini açıklıyor.
23.03.2020 18:11 Video