'Hekimoğlu' dizisinin çekimleri devam ederken, sezon tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda diziye yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak katılacak Belçim Bilgin de yer aldı.
İşte 'Hekimoğlu'nun yeni sezon fragmanı:
'Hekimoğlu'ndan yeni sezon tanıtımı!
Kanal D’nin; başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizisi 'Hekimoğlu'nun yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda diziye Belçim Bilgin'in de katıldığı görüldü.
11.08.2020 17:02 Dizi Galeri