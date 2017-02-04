Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?

Magazin - 04 Şubat 2017 14:15

Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!

360 TV’de ‘Aramızda Kalmasın’ programında yorumculuk yapan Helin Avşar, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü programda Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi ile ilgili şoke edecek açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Bir video paylaşan Helin Avşar kendisine bir mektup geldiğini söylemiş ve mektubun sayfalarını tek tek çevirmişti. Mektupta yazan "Daha iğrençleri" sözleri ise dikkat çekmişti.Fakat Helin Avşar nedense paylaştığı bu videoyu sayfasından kaldırdı ve sebebini de açıklamadı. Hal böyle olunca Helin Avşar'ın Pazartesi bahsettiği haberi yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu. Bakalım Helin Avşar, "İğrenç bomba haber" diye sunduğu bu iddiaları söz verdiği gibi Pazartesi gün yüzüne çıkaracak mı yoksa videoyu sildiği gibi haberi de rafa mı kaldıracak? Pazartesi göreceğiz...