Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi ile ilgili bomba açıklamalar yapacağını söyleyen Helin Avşar yaptığı paylaşımı neden sildi?
Magazin - 04 Şubat 2017 14:15
360 TV’de ‘Aramızda Kalmasın’ programında yorumculuk yapan Helin Avşar, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü programda Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi ile ilgili şoke edecek açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Bir video paylaşan Helin Avşar kendisine bir mektup geldiğini söylemiş ve mektubun sayfalarını tek tek çevirmişti. Mektupta yazan "Daha iğrençleri" sözleri ise dikkat çekmişti.
Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Fakat Helin Avşar nedense paylaştığı bu videoyu sayfasından kaldırdı ve sebebini de açıklamadı. Hal böyle olunca Helin Avşar'ın Pazartesi bahsettiği haberi yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu. Bakalım Helin Avşar, "İğrenç bomba haber" diye sunduğu bu iddiaları söz verdiği gibi Pazartesi gün yüzüne çıkaracak mı yoksa videoyu sildiği gibi haberi de rafa mı kaldıracak? Pazartesi göreceğiz...
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