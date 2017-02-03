Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!

360 TV’de ‘Aramızda Kalmasın’ programında yorumculuk yapan Helin Avşar, Pazartesi günü Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bomba bir açıklamada bulunacakmış. Instagram sayfasından yayınlandığı videoda kendisine bir mektup geldiğini söyleyen Avşar, konunun Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Dedikodu - 03 Şubat 2017 14:10
Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Helin Avşar’ın paylaştığı videoda ilk görüntüde “"Helin hanım sürekli sorduğunuz sorunun cevabı kısmen ve izah edilebildiği kadarıyla.. “ şeklinde bir notu görülüyor..


Helin Avşar sayfayı çevirdiğinde ise “o partilerin geçtiği yerlerin dili olsa da konuşsa ve daha da iğrençleri.. " yazısı dikkat çekiyor. Sonraki sayfalarda ise iki adet fotoğrafın olduğu görülüyor.


Acaba Helin Avşar’ın “Daha da iğrençleri “ diyerek Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili açıklayacağı şey ne olabilir? Fotoğraflar ilginç görünüyor!

Helin Avşar’ın Kıvanç Tatlıtuğ’u hedef almasının sebebi daha önce Hülya Avşar’la Kıvanç Tatlıtuğ arasında geçen jön polemiği olabilir mi?

Bakalım Helin Avşar’ın, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili iğrenç bombası neymiş, hep beraber göreceğiz!

HÜLYA AVŞAR’LA KIVANÇ TATLITUĞ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Jön polemiği'ne girmişti. Hülya Avşar Tatlıtuğ'un jön olarak değerlendirmediğini söylemişti. Sebep olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un sadece dizilerde oynadığını ve sinema filmi yapmadığını söylemişti. Oysa Kıvanç Tatlıtuğ’un o dönem yer aldığı bir sinema filmi vardı.

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde de “Kıvanç gibi kocam olsa kıskanırım” sözleriyle gündeme gelmişti.

İŞTE HELİN AVŞAR'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:
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