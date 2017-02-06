Helin, tükürdüğünü yaladı!

Helin Avşar "Pazartesi günü "Aklınızda Kalmasın"da açıklayacağım" dediği Kıvanç Tatlıtuğ bombasının lafını bile etmedi. Intagram hesabından paylaştığı videoda söylediği sözleri unuttu, gitti.

Magazin - 06 Şubat 2017 14:35
Helin, tükürdüğünü yaladı!
Helin Avşar Cuma günü Instagram hesabından bir video paylaşıp Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili "iğrenç bomba" patlatacağını söylemişti. Detayları Pazartesi günü sunucusu olduğu "Aklınızda Kalmasın" programında açıklayacağını anlatan Helin Avşar nedense yayınlandığı bu videoyu kısa süre sonra sayfasından silmişti. Helin Avşar'ın paylaştığı videoda anlattığı gibi Kıvanç Tatlıtuğ bombasını Pazartesi günü patlatıp patlamayacağı ise merak konusu olmuştu.

Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!

Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!



Ve beklenen gün geldi. Bu sabah Helin Avşar her zamanki gibi programdaki yerini aldı. Tayyar Işıksaçan ve Elif Güvendik ile birlikte magazin haberlerini yorumladı. Ama nedense hiçbir haberde Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçmedi. Helin Avşar "Patlatacağım" dediği bombadan söz bile etmedi. Acaba Helin Avşar'ı verdiği sözden döndüren neydi? Cevabını merakla bekliyoruz..

Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?

Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?



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Helin, tükürdüğünü yaladı!