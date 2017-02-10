Hem güldürdü, hem şaşırttı!

Müfit Can Saçıntı, tek kişilik oyunu 'Lafını Esirgemeyenler' ile Kenter Tiyatrosu'nda seyircilerin karşısına çıktı!

Kültür-Sanat - 10 Şubat 2017 19:03
Hem güldürdü, hem şaşırttı!
Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı, film teknikleriyle, tiyatro tekniklerini birleştirip Fi-yatro adını verdiği yöntemle sahneye çıktı, seyircileri hem güldürüp hem şaşırtmayı başardı.

Söz ve hiciv ustalarının anlatıldığı oyunu izleyenler kahkahaların yanı sıra şaşkınlıklarını da gizleyemediler.

Tarihi tiyatromuzun manevi havasını solumak için özellikle Kenter Tiyatrosu'unda başlamayı tercih ettiğini söyleyen Saçıntı, şunları söyledi: "Yeni bir fikir denediğim için çok heyecanlıydım. Deneyip yanılma ihtimali beni korkutuyordu. Neyse ki daha ilk dakikalarda seyirci dostlarımın kahkahaları ve alkışlarıyla korkumu yendim. Bu fi-yatro fikri tutarsa, aynı teknikle başka oyunlar sahnelemeyi düşünüyorum"

İlk gösteriminde seyircinin ayakta alkışladığı Lafını Esirgemeyenler 16 Şubat'ta Eski Şehir, 17 Şubat'ta Ankara, 21 Şubat'ta Kadıköy Duru tiyatroda sahnelenecek!
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