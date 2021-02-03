Hem yazdı, hem söyledi!

MYO Exclusive’in menajerliğini üstlendiği şarkının sözlerini, Hüsamettin Hüner’le birlikte yazdı. Müzik ve düzenlemesini ise Erman Türköz kendisi yaptı. Şarkının video klibi Tuberk Aysal yönetmenliğinde çekildi. Türköz’e klipte iki oyuncu eşlik etti. Şarkı söylemenin yanında çello, piyano, klasik gitar, akustikgitar, bas gitar, elektrogitar, bağlama ve ud çalan Erman Türköz, sözü ve bestesi kendisine ait olan birçok şarkısını sevenleriyle kısa zaman içerisinde buluşturacağını söyledi.