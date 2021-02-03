Hem yazdı, hem söyledi!
2006 yılında yayınlanan “Star Avı” adlı müzik yarışmasında Ömer Topçu ve Raşit Genç ile kurdukları T-Pop grubu ile 3’üncü olan Erman Türköz, yeni single’ını çıkardı. Rafet El Roman’a yaptığı “Son Veda” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Türköz’ün yeni single’ı “Bir Yalan Olsan” FAMU Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Erman Türköz adlı YouTube kanalında yerini aldı.
03.02.2021 16:29 Kültür-Sanat
MYO Exclusive’in menajerliğini üstlendiği şarkının sözlerini, Hüsamettin Hüner’le birlikte yazdı. Müzik ve düzenlemesini ise Erman Türköz kendisi yaptı. Şarkının video klibi Tuberk Aysal yönetmenliğinde çekildi. Türköz’e klipte iki oyuncu eşlik etti. Şarkı söylemenin yanında çello, piyano, klasik gitar, akustikgitar, bas gitar, elektrogitar, bağlama ve ud çalan Erman Türköz, sözü ve bestesi kendisine ait olan birçok şarkısını sevenleriyle kısa zaman içerisinde buluşturacağını söyledi.