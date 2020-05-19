Hepsi böyle barışmış! "Sabah Gülçin'in mesajını gördüm ve..."

'Hepsi' 11 yıl sonra barıştı!

11 yıl önce dağılan Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor?

Cemre Kemer müziği bıraktığını açıkladı!

Cemre Kemer zıvanadan çıktı!

Dün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk numarasına #gruphepsi etiketiyle yerleşen kızlar hakkında binlerce güzel mesaj yazıldı. "2020'yi Hepsi kurtaracak" şeklinde mesajları gören Hepsi kızları yıllar sonra bile bu ilgiye çok duygulanmışlar.İlk başta Eren'in bir canlı yayında Gülçin'in hakkında güzel sözler söylemesi üzerine ikilinin takipleşmesiyle başlayan barış süreci, dün Gülçin ve Cemre'nin birbirini takibe alması ve ardından mesajlaşmasıyla tamamlanmış oldu. Korona sebebiyle grup üyeleri henüz bir araya gelemedi. Cemre'nin Gülçin'le ses kayıtlarıyla mesajlaştıkları ekran görüntüsünü paylaştıktan sonra herkesin kafasında acaba ne konuştuklarına dair merak oluştu.Yayında merak edilen tüm soruları içtenlikle cevaplayan Cemre Kemer; "Biz Türkiye'nin ilk kız grubuyduk ve sonrasında başka kız grubu olmadı. Madem barıştık, biz yetenekleri bulup yeni kız grubu oluşturalım ve devir teslim yapalım." dedi.Instagram'da Gülçin'le ses kayıtlarıyla mesajlaştığına dair ekran görüntüsünde ne konuştuklarına dair açıklık getiren Cemre "İlk Gülçin bir mesaj attı. Kibar kibar mesajlaştık. Sonrasında bir küçük didiştik. Bu olmazsa olmaz zaten. İki dakika sonra bir şey oldu ve ikimizden biri tekrar bir şekilde normal yazıp konuşmaya başladık. Sanki üç gün önce küsmüşüz de hemen barışmışız gibi oldu. Çok uzun yıllar tanışınca böyle oluyor. Barışmamız da kesinlikle sevenlerimiz sayesinde oldu. Örgütlenmeler bizi korkuttu. Bugün Gülçin'le de konuştuk ve sevenlerimizi artık mutlu etmek zorundayız dedik."Grup yeniden bir araya gelip şarkı çıkarır ve konser verir mi sorularına "Eren'in ne yeniden şarkı söyleyeceğine, ne de kamera karşısına geçeceğini sanmıyorum. Gülçin'de bir yayında demişti. Bir yardım geccesi ya da güzel bir şey olursa içinde olmak isteriz. Bizim için de çok güzel bir heyecan. Tam giderken köşeye bırakacağımız bir anı olur. Şu an için bir albüm, single yapma gibi düşüncemiz yok. Başka bir şey konuşuyoruz. Kavak Yelleri dizi oyuncularının yaptığı gibi bir video yapalım dedik. Ama bizde herkes teknoloji özürlü."Edis'le can ciğeriz. Aramıza hiçbir şey giremez. Ben daha çok ablasıyım. Grup Hepsi'yi ve kızları çok sever Edis ve barışmamızı çok istiyordu. Tüm gelişmeleri yakından takip etti. Grup Hepsi ve Edis bir proje belki olabilir. Ezhel'i çok seviyorum, onla bir şarkının içinde buluşmayı çok isterdim.