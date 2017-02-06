Her gün 450 kişiye kanser teşhisi konuyor..

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama 163 bin 500, günde ise 450 kişiye kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Sağlık - 06 Şubat 2017 11:51

Hastalığın tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapılırken, bu kapsamda, Türkiye'nin birçok yerinde kanser tarama merkezleri açıldığı tespit edildi. Uzmanlara göre kanser deyince hemen akla ölüm geldiği ancak pediatrik kanserlerin yüzde 80'inin, erişkin kanserlerinin de yüzde 60'ının tedavi edilebildiği belirlendi. Sigarayı bırakarak, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyle kanserden korunmanın mümkün olduğu belirlenirken, iki yüz kanser türü arasında bu tür basit önlemler alarak yüzde 60'ından korunmanın mümkün olduğu tespit edildi. Ayrıca kanserin yüzde 30'unun sigara ile ilişkili olduğu vurgulandı.



Kanser hakkında çıkan haberler ikiye katlandı …

Ülkemizde en çok görülen kanser türleri kadınlarda meme, tiroid ve rahim ağzı, erkeklerde ise akciğer, prostat, kolon kanseri olarak belirlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress’in “Dünya Kanser Günü” nedeniyle üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, kanser ile ilgili son bir yılda yazılı basında 66 bin 885 haber çıktığı belirlendi. Buna göre kanser hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı bir önceki yıla göre 2 kat artarken önceki yıl kanser ile alakalı yazılı basına 35 bin civarında haber yansımıştı.



Kadınlarda en çok meme, erkekler ise akciğer kanseri görülüyor.

Kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanseri hakkında yazılı basında 11 bin 441 haber çıkarken, ikinci sıradaki tiroid kanseri ile ilgili ise 4 bin 973 haber yer aldığı belirlendi. Kadınlarda en çok görülen üçüncü kanser türü olan rahim ağzı kanseri ile alakalı da basında 3 bin 248 haber yer aldığı saptandı.

Erkeklerde ise ilk sırada yer alan akciğer kanseri hakkında yazılı basına 7 bin 202 haber yansırken, prostat kanseri ile ilgili son bir yılda yazılı basında 7 bin 18 haberin çıktığı görüldü. Erkeklerde sıkça görülen bir diğer kanser türü olan kolon kanseri ile alakalı ise yazılı basında 3 bin 228 haberin yer aldığı tespit edildi. Tüm dünyada kansere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Dünya Kanser Günü” hakkında ise yazılı basına son bir yılda 916 haberin yansıdığı tespit edildi.

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