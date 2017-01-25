Her mahalleye bir tiyatro

Kadıköy’deki 62 tiyatro, tiyatroyu mahalleye götürecek. Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Tiyatroları Platformu 15 mahallede atölye çalışmaları ve sohbetler yapmaya hazırlanıyor.

Kültür-Sanat - 25 Ocak 2017 10:51

Kadıköy Tiyatroları Platformunu oluşturan 62 tiyatro, mahalledeki komşularına seslenerek “Gelin tanışalım” dedi. Kadıköy Belediyesi ile ortak sürdürülen “Benim Komşum Tiyatro” projesinde, Kadıköy’deki 15 mahallede mahalleliye tiyatroyu anlatılacak.



12 tiyatronun Kadıköy’deki 15 mahallede sürdüreceği proje ya başvuru için 1 Şubat son gün. 6 Şubat-02 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



“Tiyatro nasıl doğdu? Oyuncu nasıl ezber yapar? Dekorcu nasıl çalışır? Işık ve müziğin sahnedeki önemi nedir?” Gibi izleyicilerin merak ettiği soruların tiyatro emekçileri tarafından yanıtlanacağı atölye ve sohbetler haftada 2 gün, günde 3 saat olacak. Projeye katılmak için mahalle muhtarlıklarına veya projeye katılan tiyatrolardan birine gidip başvuru formunu doldurmak yeterli. 12 tiyatronun sürdüreceği listelere mahalle muhtarlıklarından, Kadıköy Tiyatroları Platformu ve Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün web sitelerinden ulaşılabilir.



Projede ayrıca her ay dört oyun Kadıköy Belediyesi katlılarıyla ücretsiz izleyici ile buluşacak. Şubat ayında ücretsiz izleyici ile buluşacak oyunlar şöyle: Bu Anlamlı Günde (Karma Drama), Podyum (Tiyatrokast), Frida (Öykü Sahne), Mavi (Livingroom)



Projeye ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu göreve geldikleri günden beri Kadıköy’deki tiyatrocularla toplantılar yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi: Biz Kadıköy’de yerel yönetim ile tiyatrolar arasında çok iyi bir iletişim kurduk. Hemen hemen her ay toplantılar yapıyoruz. Biz belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerinden tüm Kadıköylülerin faydalanmasını istiyoruz, tiyatrolarla da aynı ile noktada buluşuyoruz. Ve bu projede Kadıköylüler kültür ve sanatın sadece tüketicisi değil aynı zamanda katkı sunanı da olacak. Kadıköylüler komşuları olan oyuncuları, dekorcuları tanıyacak, onların işlerini nasıl yaptığını öğrenecek ve bu arada kendi beklentilerini de anlatacak. Karşılıklı bir etkileşim ve iletişim olacak. Ben iletişimin olduğu yerden kötü bir şey çıktığını hiç görmedim. O yüzden bu proje ile Kadıköy’ün kültür sanat politikasının gelişimine destek olacak sonuçlar alınacağını düşünüyorum.”



“Mahalleler Tiyatro öğreniyor, Tiyatrolar Mahallelerle Tanışıyor” sloganıyla sürdürülen proje ile ilgili Sahnesi olan ve olmayan 62 tiyatro kurumunun Kadıköylülere yaptığı çağrı şöyle; “Hem kapı komşunuz hem de mahallemizin tiyatrosu olarak birbirimizi tanımaya ne dersiniz? Ortak dertlerimizi paylaşmak, sizi dinlemek, sanatımızı anlatmak, bugünü ve yarını, hayalinizdekileri, umutlarımızı, yaşamı konuşmak isteriz.

Gelin çayımızı demleyelim, biz mesleğimizi nasıl yapıyoruz, neler yaşıyoruz size anlatalım. Tiyatromuzu, mesleğimizin püf noktalarını, sanatımızı sizinle tanıştıralım. Siz de bize kendinizi anlatın. Kim bilir belki de birlikte kendi hikayemizi yaratır, üretebilir, sesimizi hep beraber sahnemizden duyurabiliriz. Sanatın iyileştirici gücüyle buluşmak üzere… Merhaba…”

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