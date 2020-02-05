Cuma akşamları atv'de ekrana gelen fenomen dizi Hercai 31.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in üstlendiği Hercai'nin fragmanı ilgi uyandırdı. Miran’ın gözlerinin açılacağı, gerçekleri daha net görmeye başlayacağı anlaşılan fragmanın son sahnesi ise akıllarda soru işaretleri uyandırdı.
Hercai artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi!
Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Hercai, son haftalarda birinciliği hasretle bekler oldu. Fakat Hercai 31.Bölüm 2. Fragmanı oldukça merak uyandırdı.
05.02.2020 17:21 Video