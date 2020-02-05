Hercai artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi!

Cuma akşamları atv'de ekrana gelen fenomen dizi Hercai 31.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in üstlendiği Hercai'nin fragmanı ilgi uyandırdı. Miran’ın gözlerinin açılacağı, gerçekleri daha net görmeye başlayacağı anlaşılan fragmanın son sahnesi ise akıllarda soru işaretleri uyandırdı.