'Hercai' dizisine sürpriz transfer!

Çekimleri Mardin'de devam eden, Mia Yapım imzalı Hercai, yeni bölümleriyle cuma akşamları atv'de ekrana geliyor. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı dizinin kadrosuna Ahmet Kayakesen'in de katıldığı öğrenildi.Kayakesen son olarak Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat vermişti. Ünlü oyuncunun Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.Ahmet Kayakesen 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Çılgın Dersane dizisi ile kariyerine adım atmıştır ve Kocamın Ailesi dizisi ile ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Şimdilerde ise Hanım Köylü dizisinde yer almaktadır.