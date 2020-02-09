Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök’ü şoke eden olay!

Cuma akşamları yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Yaren'i canlandıran İlay Erkök, Sabah Gazetesi röportajında çarpıcı bir itirafta bulundu. Dizide kötü bir karaktere hayat veren oyuncunun başından geçen olay şoke etti.Erkök, yaşadığı o ilginç durumu şöyle anlattı:“Yolda sokakta ‘Yaren’le ilgili komik diyaloglar yaşıyorum. Diz kapağımla ilgili bir sıkıntım var, bir gün fizyoterapiste gitmiştim. Orada bekleyen hastalar bana ‘Ee yaptıkların er ya da geç ayağına dolanacak’ gibi tatlı tatlı bana laf attılar. Doktor ilaç yazacağı zaman kapıdan girip engellemeye kalktılar. Eğer iyileşirsem kaldığım yerden kötülük yapmaya devam edermişim.”