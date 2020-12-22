'Hercai' hayranları çok şaşırdı!

Atv ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen 'Hercai'de hiç beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Kemik bir izleyici kitlesi oluşan dizinin günü değişti. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü bir araya getiren 'Hercai' artık Pazar akşamları ekrana gelecek.Bu karara izleyenler ise tepkili. Dizinin günün değişmesine oldukça şaşıran 'Hercai' severler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.