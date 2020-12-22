Atv ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen 'Hercai'de hiç beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Kemik bir izleyici kitlesi oluşan dizinin günü değişti. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü bir araya getiren 'Hercai' artık Pazar akşamları ekrana gelecek.
İZLEYİCİ TEPKİLİ!
Bu karara izleyenler ise tepkili. Dizinin günün değişmesine oldukça şaşıran 'Hercai' severler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
'Hercai' hayranları çok şaşırdı!
'Hercai'nin yayın günü değişti. Dizinin izleyenleri bu karara tepki gösterdi.
22.12.2020 18:23 Dizi Galeri