'Hercai' itirafı: "O sahne gerçek oldu!"

Akşam'da yer alan habere göre işte Aslı Samat'ın Hercai anıları:"Hercai setini en coşkusuyla yaşadığım gün Miran’ın Reyyan’ı evden almaya geldiği düğün günü. Benim de orada keyifli bir oyunum var. Kapıyı açmayacağım ki gelsin paralar. Prova alıyoruz. Akın’a ne yapmasını istediğini göstererek anlatıyor yönetmenimiz. İnanın beklemiyordum, boş bulundum. Sağolsun hoca var gücüyle kapıya asılınca seyircinin izlediği o sahne gerçek oldu.İlk veya ikinci set günümüzdü. Ebru’yla setten çarşıya yürüyelim dedik. Bende biraz meraklıyım, bildiğimiz kısa yoldan değil de başka yoldan gidelim istedim. Ebru da zaten yürümeyi seviyormuş… Lakin yol üstü konuşan tavuklar, yol kesen horozlar… Bütün hayvanların birbirine benzemesini geçtim, bütün sokaklar ve yokuşlarda birbirine benziyor. Buradan mı? Buradan geçmiş miydik derken biraz yolumuzu kaybetmiş olabiliriz. Neticede anladık ki nereden gidersen git; aynı yere çıkıyorsun."