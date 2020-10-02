'Hercai' setinde corona virüs şoku

Mardin'de çekilen ve başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün rol aldığı Hercai dizisinin setinde koronavirüs alarmı yaşandı. Dizi oyuncularına tedbir amaçlı yapılan testlerde usta oyuncularından Macit Sonkan'ın sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe yeniden test yapıldı. Tüm sonuçlar negatif çıkınca da işe devam edildi.