Hercai'nin Mardin'deki setinde kavga çıktı. Akın Akınözü’nün sete geç geldiği, uyarılara sinirlenip karavanı dağıttığı, ekibin üzerine yürüdüğü iddia edildi.
Olay sonrası seti terk eden Akın Akınözü’ne ilk tepki rol arkadaşı Ebru Şahin’den geldi. Şahin, Akın Akınözü’nü takipten çıktı. (Birsen Altuntaş/TV100)
'Hercai'de kavga çıktı!
atv'nin sevilen dizisi Hercai dizisinde olay çıktı. Mardin'de gerçekleştirilen çekimler esnasında başrol oyuncularından Akın Akınözü set ekibinin üzerine yürüdü.
19.04.2021 22:58 Magazin