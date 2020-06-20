Hercai'den ayrılan hangi oyuncu ekibe geri dönüyor?

atv'de cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisine yeni isimlerin yanı sıra tanıdık simalar da katılacak. Akın Akınözü'nün Miran'ı Ebru Şahin'in ise Reyyan'a hayat verdiği diziye yeni bir jönün daha dahil olacağı öğrenildi. Bu haber merak uyandırsa isim henüz açıklanmadı.Öte yandan Hercai'de rol alan ama doğum sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalan Feride Çetin de ekibe dönüyor. 4 ay önce anne olan Çetin, doğumu nedeniyle ara verdiği dizi setine yeni sezonda dönmeye hazırlanıyor. Mia Yapım imzalı Hercai dizisinin yeni sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak.