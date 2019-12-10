Hercai'den olay fragman! "Ben Reyyan Aslanbey'im!"
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor. Hercai'nin 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
10.12.2019 15:08 Video
Hercai 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ebru Şahin'in hayat verdiği Reyyan karakterinin "Ben Reyyan Aslanbey'im!" sözleri dikkat çekti.