'Hercai'den sonraki yeni işi belli oldu!

Hercai dizisinde rol alan minik oyuncu, Ebrar Demirbilek diziden ayrıldı. Mardin'de çekimleri süren Hercai'de Reyyan'ın kardeşi Gül karakterini canlandıran minik yetenek okulunu aksatmak istemediğini belirterek İstanbul'a döndü.Demirbilek, İstanbul'a gelir gelmez ise yeni bir dizi anlaşması yaptı. Küçük yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızla çıkan Ebrar Demirbilek, bu sefer de Show TV'ni yeni dizisi Kırımızı Kamyon'a dahil oldu. Minik yıldız Kırmızı Kamyon dizisinde Ömrüm rolünü canlandıracak.