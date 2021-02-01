'Hercai'ye İspanya'dan ödül!

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü’nün paylaştığı Hercai, İspanya Nova TV’nin düzenlediği etkinlikte İspanyol izleyiciler tarafından “En İyi Türk Dizisi” seçildi.En İyi Türk Dizisi seçilen Hercai, bu ödülün yanı sıra En İyi Kadın Oyuncu dalında Ebru Şahin, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akın Akınözü, En İyi Çocuk Oyuncu Ebrar Demirbilek ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ise İlay Erkök ile ödülleri topladı.