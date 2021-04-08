Herkes bunu konuşuyor! Ata Demirer-Sibel Can düeti olay oldu!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi buluşturan "Şarkılar Seni Söyler" isimli müzik programının son konuğu Ata Demirer oldu. Eğlenceli anlara sahne olan programa Sibel Can ile Ata Demirer'in "Şaka Yaptım" düeti damga vurdu.Şarkının hareketlendiği anlarda Ata Demirer'in dansı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.