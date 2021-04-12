Herkes bunu konuşuyor! Seda Sayan: "Fakir ve güzel doğmak avantajlı..."

Hürriyet'ten Savaş Özbey'in sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hangisi daha avantajlı, zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel sanatçı, "Tabii ki fakir ve güzel doğmak. Çünkü ben öyleyim. Fakir doğdum. Ama birkaç sene üst üste vergi rekortmeni de oldum" cevabını verdi.Sosyal medya Seda Sayan'ın bu cevabını konuşurken esprili yorumlarda yapıldı. Bir Instagram kullanıcısı "Ben hem fakirim hem çirkin. Çok şükür" yazarak Sayan'a göndermede bulundu.