Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi!

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada Ezgi Mola’ya destek mesajları yağdı. Mola gördüğü destek için teşekkür etti. Ezgi Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."
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