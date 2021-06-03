Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi!

Ezgi Mola'ya destek yağdı: "Yalnız Değilsin Ezgi Mola"

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Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada Ezgi Mola’ya destek mesajları yağdı. Mola gördüğü destek için teşekkür etti. Ezgi Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."