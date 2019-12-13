Herkes onu konuşuyor! Doktor Ela'nın dönüşü muhteşem oldu!

Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı 'Mucize Doktor' dizisinin dün akşam yayınlanan 14. bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yıllar önce Doktorlar isimli dizide Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, 'Doktor Ela' olarak Mucize Doktor'da boy gösterdi.Aynı karakterle, yıllar sonra bir projede yer alan Özilhan'ın ilk sahnesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Bu anı gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı heyecanı da Twitter hesabından paylaştı. Twitter’da ‘Doktor Ela’ etiketiyle TT listesine giren Yasemin Özilhan, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.