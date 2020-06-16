Hilal Altınbilek ünlü iş adamıyla teknede yakalandı!

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hilal Altınbilek önceki gün güneşlenirken görütülenmişti. Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide rol alan güzel oyuncu bu kez iş insanı David Nahmiyas ile bir teknede objektiflere yakalandı. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.