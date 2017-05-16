Hipertansiyon gençlerin de hastalığı!

Yüksek tansiyon ülkemizde her dört kişiden birinde görülen önemli bir sağlık sorunu. Tedavi edilmediği sürece kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, hastalığın ergenlik döneminde de görülmeye başlandığını belirterek, beslenmede tuzdan uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Sağlık - 16 Mayıs 2017 11:00

Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Hipertansiyonun ortaya çıkış nedenleri arasında genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketimi ilk sıralarda yer alır. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada dünya verilerine bakıldığında 4 kişiden birinde, ABD gibi bazı ülkelerde ise 3 kişiden birinde hipertansiyon görüldüğünü belirterek, hastalıktan korunma ile ilgili şunları söyledi;



HASTALARIN YARISI FARKINDA DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünyada bir milyardan fazla insanı etkilemekte ve yılda 9 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde hipertansiyonun görülme oranı giderek artmaktadır. 2025 yılında dünyada 1,6 milyar hipertansiyonlu hasta olması beklenmektedir. Dünyada hipertansiyonlu hastaların yaklaşık yarısının hastalıklarının farkında olmadığı ortaya konmaktadır. Hipertansiyon; kalp krizi, beyin kanaması, inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, körlük gibi hastalıklara neden olabilmektedir.



BURUN KANAMASI İLK BELİRTİ OLABİLİR

Son 25 yılda daha fazla tuz tüketimi, daha fazla fast-food daha fazla sigara, alkol ve daha az hareket nedeniyle yüksek tansiyonun ortalama görülme yaşı 60’dan 40’lı yaşlara kadar düştü. Artık ergenlik döneminde bile görülmeye başlandı. Özellikle ergenlik döneminde görülen burun kanamalarının hipertansiyon belirtisi olabileceğini söyleyebiliriz.



TEDAVİDE HAYAT TARZI YÜZDE 70 ETKİLİ

Hipertansiyon tedavisi ömür boyu sürmektedir. Tedavide kullanılan ilaçlarla kan basıncı normal sınırlara düşer, ancak tedavi kesilirse kan basıncı yine eski değerlerine ulaşacaktır. İlaç kullanımı tedavinin sadece yüzde 30’una tekabül eder. Yeme-içme alışkanlıklarınız, hayat tarzınız yüzde 70 etkilidir. Bu nedenle hipertansiyon hastaları düzenli fiziksel aktive yapmalı. Terle tuz atmak ve spor esnasında salgılanan endorfin hormonu ile damarların genişlemesini sağlamak çok önemlidir. Kaslarımızı uzatan pilates, yürüyüş, yüzme ve aerobik gibi sporlar, damarları genişlettiği için tansiyonu korur ve yüksek tansiyona iyi gelir.



TUZ DEPOSU FAST- FOOD’TAN UZAK DURUN

Türkiye’nin günlük tuz tüketimi oranı 18 gram, ideal olan ise 5 gramdır. Bir ekmekte bile 9 gram tuz bulunuyor. Yemeklerde sofra tuzu kullanımı ile beraber 18 gramın üzerinde tuz tüketiyoruz. Bu durum da ileri yaşlarda ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilmekte. Eğer hipertansiyon hastası olmak istemiyorsanız mutlaka tuzdan uzak durmak gerekiyor. Özellikle fast-food ürünlerde çok miktarda tuz vardır. Bu nedenle fast-food tüketirken dikkatli olmak ve iyi düşünmek gerekiyor.

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