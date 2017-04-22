Hızlı ve öfkeli 8 rekor kırdı!

Dünya tarafından dört gözle beklenen film Türkiye'de bu hafta vizyona girdi.

Sinema - 22 Nisan 2017 16:22
Hızlı ve öfkeli 8 rekor kırdı!
Türkiye'ye bu hafta giren 'Hızlı ve öfkeli 8' filmi yoğun bir ilgi gördü.Serinin 8.filmi olan 'Hızlı ve öfkeli'de oyuncu kadrosu yenilendi.

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7’nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor.

Beş günde 1 milyon 3 bin 135 kişi tarafından izlenen film, 12 milyon 453 bin 452 lira hasılat elde etti.

Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom’u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.
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Bağlantılar: Hızlı ve öfkeli 8

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