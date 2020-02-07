'Hizmetçiler' dizisinden iddialı afiş!

Meksika'nın fenomen dizisi 'Ellas son La Alegria Del Hogar'dan uyarlanan 'Hizmetçiler' dizisinin merakla beklenen iddialı afişi yayınlandı.Başrolleri Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin yapımcılığını Fabrika Yapım ve Öner Arslanel üstlenirken proje tasarımını da Ali Leskay üstlendi. Dizi yakın zamanda seyirciyle buluşacak. İşte iddialı afiş...