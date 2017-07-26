Hocalığa kısa bir tatil molası!

Magazin - 26 Temmuz 2017 19:30

Akyaka’da açtığı sörf okulunda hocalık yapan Bilge Öztürk, kısa bir mola verdi.Bodrum’a gelen Öztürk, önceki gün bir beach’te görüntülendi. Denize balıklama atlayan Öztürk’ün kaslı vücudu dikkat çekti. Bilge Öztürk, birçok ünlü isme de dersler veriyor.Kaynak: hurriyet.com.tr