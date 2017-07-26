Akyaka’da açtığı sörf okulunda hocalık yapan Bilge Öztürk, kısa bir mola verdi.
Bodrum’a gelen Öztürk, önceki gün bir beach’te görüntülendi. Denize balıklama atlayan Öztürk’ün kaslı vücudu dikkat çekti. Bilge Öztürk, birçok ünlü isme de dersler veriyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Hocalığa kısa bir tatil molası!
Önceki gün Bodrum'da bir beach’te görüntülenen Bilge Öztürk, denize balıklama atlarken kaslı vücuduyla dikkat çekti.Magazin - 26 Temmuz 2017 19:30
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