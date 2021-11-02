Holistik Yaşam Rehberleri mezunlarından çarpıcı video!

Holistik Yaşam Rehberliği'nin yöneticisi Senem Kayacı’nın eğitiminden mezun olan öğrencilerin çektiği kısa film Holistik Yaşam Rehberliği videosunu izledikten sonra hayatınızda her şey değişecek. İzleyenleri oldukça etkisi altına alan video Youtube'da yayınlandı.Senem Prem Nilay'a YouTube kanalına abone olarak siz de yaşam ve ruhla ilgili birbirinden özel ve öğretici bilgilere ulabilirsiniz...