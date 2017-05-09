Hollanda'da Dick Advocaat dönemi!

Advocaat'ın Hollanda Milli Takım Teknik Direktörlüğü resmi olarak açıklandı.

Futbol - 09 Mayıs 2017 12:15

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve bir daha kulüp çalıştırmayacağını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takım Teknik Direktörlüğü resmi olarak açıklandı.



Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans Van Breukelen'in yaptığı basın toplantısında Advocaat'ın görevini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını Ruud Gullit yapacak.



Hollanda'nın eski efsane kalecilerinden Breukelen, Advocaat'ın görevinin ilk etapta Kasım 2017'ye kadar olacağını duyurdu.



Kaynak:DHA

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