Hollywood'un mütevazı starları!

Sinema - 05 Mayıs 2017 11:05

Çoğu zaman şemsiyelerini bir başkasına tutturmak yerine kendileri tutan oyuncular kimi zaman gölgelerini diğer oyuncularla da paylaştılar.Hollywood starları sette rengarenk şemsiyeleriyle görüntülendi.Y PRODUCTION ve EASTERN SUNRISE FILMS’in ortak yapımı “Osmanlı Subayı” Amerika’nın ardından 19 Mayıs’ta Türkiye’de sinemaseverler ile buluşacak.“Osmanlı Subayı” Sinopsis:‘Aşkın ve savaşın ortasında’ sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, abisinin anısını yaşatmak için tıp eğitimi alarak hemşire olan Lillie ( Hera Hilmar )’nin hikayesi.“OSMANLI SUBAYI” 1914 yılında, 1. Dünya Savaşı’nın başında, Doğu Anadolu’da geçiyor.Lillie ( Hera Hilmar) Jude ( Josh Hartnett ) ile tanıştıktan sonra, 60 gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul’a ardından Doğu Anadolu’ya gider. Melih Paşa ( Selçuk Yöntem ) onu İstanbul’dan yanında Osmanlı Subayı İsmail ( Michiel Huisman ) ile birlikte Doğu’ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin Başhekimi Woodruff ( Ben Kingsley ) hastanenin de bulundukları coğrafyanın da Amerikalı bir kadına uygun olmadığını ve geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey ( Haluk Bilginer)’in de farklı bir gerekçeyle Lillie’nin kalmasına itirazı vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.Rusların bölgeyi işgale başlaması ve Ermeni çetelerin ayaklanmaları ile herkesin hayatı alt üst olacaktır.