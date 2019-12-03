Hugh Jackman eşi için buz gibi suya girdi!

Hugh Jackman'ın aşk için yaptıkları sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, eşi için soğuk havada okyanusa girdi.Buz gibi suya girdiği anları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu videoda "İki dakika durdum. Dondurucu! İyi ki doğdun bebeğim" dedi. Jackman, yaptığı paylaşımın altına ise "Kesinlikle tekrar yapmama gerek yok" notunu düştü. Jackman'ın karısının doğum günü için yaptığı bu çılgınlık sosyal medyada beğeni topladı.