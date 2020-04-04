Hülya Açıkgöz'den kardeşi Hadise'ye ağır gönderme!

Açıkgöz ailesinde sular durulmuyor. Annelerinin intihar girişimi sonrası kardeşlerin arası açılmıştı. Hadise, ablası Hülya Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz'le olan tüm işbirliklerini iptal etmişti. Güzel şarkıcı daha sonra kardeşi Derya'yı affetse de ablası Hülya'yla arası daha da açılmıştı. Hatta kardeşler mahkemelik bile oldu.Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi.