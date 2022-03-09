Hülya Avşar: "Bırakıyor musunuz yalnız kalalım"

Hülya Avşar eleştirile yanıt verdi: “Benim simit yeme meseleme gelince.."

Hülya Avşar'a Deniz Seki'den destek geldi!

Hülya Avşar’ın bir süredir işinsanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir mekânda birlikte fotoğrafları çekilen ikiliden Avşar, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, önceki gün Maslak'ta bir hastanede buluştu.Bir yakınlarının ameliyatına refakat eden ikili, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar, hastaneden ayrılmadan önce soruları yanıtladı. Daha önce yaptığı “Instagram’ı olan bir sevgili istemem” açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” sorusu üzerine kahkaha attı ve şöyle dedi: “Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet.”