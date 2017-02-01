Geçen hafta sonunda sahne aldığı Günay'da giydiği elbiseyle çok konuşulan Hülya Avşar geri adım atmadı.
Sahnede giydiği elbisesi çok eleştirilen Hülya Avşar dün şu açıklamayı yaptı: "Bir sonraki konserinde daha da açığını göreceksiniz. Cesur yüreğim ben!"
Hülya Avşar: Daha açığını giyeceğim
Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde giydiği iddialı elbisesiyle ilgili yorumlara cevap verdi.Magazin - 01 Şubat 2017 16:03
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