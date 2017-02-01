Hülya Avşar: Daha açığını giyeceğim

Magazin - 01 Şubat 2017 16:03

Geçen hafta sonunda sahne aldığı Günay'da giydiği elbiseyle çok konuşulan Hülya Avşar geri adım atmadı.Sahnede giydiği elbisesi çok eleştirilen Hülya Avşar dün şu açıklamayı yaptı: "Bir sonraki konserinde daha da açığını göreceksiniz. Cesur yüreğim ben!"