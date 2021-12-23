Hülya Avşar eleştirile yanıt verdi: “Benim simit yeme meseleme gelince.."

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulunan Hülya Avşar'ın açıklamaları tartışma yaratmıştı. Avşar'ın, “Gerekirse simit yenecek ama bu günler kolay atlatılacak” sözleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.Yapılan eleştirilerin ardından Avşar kızı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Hülya Avşar şöyle dedi:Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden,hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim yada yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı. Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.”