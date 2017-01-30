Hülya Avşar hayran bıraktı

Önceki akşam Günay Restaurant’ta Hülya Avşar ve Cenk Eren sahne aldı.

Eğlence - 30 Ocak 2017 10:34
Hülya Avşar hayran bıraktı
Hülya Avşar öncesi sahneye sahnelerin güçlü ismi Cenk Eren çıktı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Eren programı süresince konukları ile sık sık sohbet etti.
Melih Yazgan imzali siyah ve bir kısmı transparan siyah elbiseyle sahneye çıkan Hülya Avşar gecce boyunca Türk Sanat Müziği ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Foto Galeri.

Sahne kıyafeti ile oldukça dikkat çeken Avşar kızını konuklar gece boyunca hayranlıkla izledi.

Konuklar arasında bulunan Yeşim Salkım’ı sahneye davet eden ünlü sanatçı Salkım’ın "Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır!"’ sözlerinin üzerine Salkım’a uzun uzun sarıldı..
Yoğun istek üzerine yıllardır söylemediği "Mavi Mavi" şarkısını seslendirdi.
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