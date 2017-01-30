Hülya Avşar hayran bıraktı

Eğlence - 30 Ocak 2017 10:34

öncesi sahneye sahnelerin güçlü ismiçıktı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Eren programı süresince konukları ile sık sık sohbet etti.imzali siyah ve bir kısmı transparan siyah elbiseyle sahneye çıkan Hülya Avşar gecce boyunca Türk Sanat Müziği ve sevilen şarkılarını seslendirdi.Sahne kıyafeti ile oldukça dikkat çeken Avşar kızını konuklar gece boyunca hayranlıkla izledi.Konuklar arasında bulunan’ı sahneye davet eden ünlü sanatçı Salkım’ın "Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır!"’ sözlerinin üzerine Salkım’a uzun uzun sarıldı..Yoğun istek üzerine yıllardır söylemediği "Mavi Mavi" şarkısını seslendirdi.