Hülya Avşar öncesi sahneye sahnelerin güçlü ismi Cenk Eren çıktı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Eren programı süresince konukları ile sık sık sohbet etti.
Sahne kıyafeti ile oldukça dikkat çeken Avşar kızını konuklar gece boyunca hayranlıkla izledi.
Konuklar arasında bulunan Yeşim Salkım’ı sahneye davet eden ünlü sanatçı Salkım’ın "Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır!"’ sözlerinin üzerine Salkım’a uzun uzun sarıldı..
Hülya Avşar hayran bıraktı
Önceki akşam Günay Restaurant’ta Hülya Avşar ve Cenk Eren sahne aldı.Eğlence - 30 Ocak 2017 10:34
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