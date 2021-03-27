Hülya Avşar kendisine bir kez daha hayran bıraktı!

Rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle adından söz ettiren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Avşar Kızı son paylaşımıyla da olay yarattı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Güzel sanatçının 'yıldız' emojisiyle paylaştığı fotoğrafı görenler dönüp bir kez daha baktı. Avşar Kızı'nın karesini sayfasında paylaşan bir takipçisi "öldük" yorumunda bulundu.İşte o paylaşım: