Rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle adından söz ettiren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Avşar Kızı son paylaşımıyla da olay yarattı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Güzel sanatçının 'yıldız' emojisiyle paylaştığı fotoğrafı görenler dönüp bir kez daha baktı. Avşar Kızı'nın karesini sayfasında paylaşan bir takipçisi "öldük" yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım:
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Hülya Avşar kendisine bir kez daha hayran bıraktı!
Masumiyet dizisinde hayat verdiği Hale Ilgaz karakteri ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan Hülya Avşar, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile beğeni topladı. 57 yaşındaki Avşar kızı düzgün fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkarttı. Avşar Kızı'nın paylaşımına yıldız emojisi koyduğu görüldü.
27.03.2021 17:09 Magazin