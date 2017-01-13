Hülya Avşar muhabire böyle çattı: "Şimdi sana bir kafa çakarım"

Hülya Avşar Maslak'ta bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Magazin - 13 Ocak 2017 13:18
Hülya Avşar muhabire böyle çattı: "Şimdi sana bir kafa çakarım"
Ablasının kızının doğum yaptığını anlatan Avşar, "Onu ziyarete geldim" dedi. Bunun üzerine bir muhabir, Hülya Avşar'a şakayla karışık "Darısı başınıza" dedi. Bunun üzerine Avşar kızı gazeteciye, "Ne diyorsun sen? Şimdi sana bir kafa çakarım" diyerek espri yaptı. Avşar, "Kendi filmimden dolayı başka bir işle ilgilenecek vaktim yok. Öncelik bu film. Bir an önce bitirmem lazım" dedi.




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Bağlantılar: Hülya Avşar

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