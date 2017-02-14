İşte o kare:
Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare
Hülya Avşar ile Rafet El Roman düet yaptı. Bu düetten ilk kare basınla paylaşıldı.Müzik - 14 Şubat 2017 21:00
Bugüne kadar kimseyle düet yapmayan Hülya Avşar bu kuralı Rafet El Roman için bozdu. İkili Almanya'da bir stüdyoda "Sen Olmazsan" isimli şarkıya düet yaptı. O düetten ilk kare ise basınla paylaşıldı.
İşte o kare:
İşte o kare:
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