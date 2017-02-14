Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare

Müzik - 14 Şubat 2017 21:00

Bugüne kadar kimseyle düet yapmayan Hülya Avşar bu kuralı Rafet El Roman için bozdu. İkili Almanya'da bir stüdyoda "Sen Olmazsan" isimli şarkıya düet yaptı. O düetten ilk kare ise basınla paylaşıldı.İşte o kare: