Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare

Hülya Avşar ile Rafet El Roman düet yaptı. Bu düetten ilk kare basınla paylaşıldı.

Müzik - 14 Şubat 2017 21:00
Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare
Bugüne kadar kimseyle düet yapmayan Hülya Avşar bu kuralı Rafet El Roman için bozdu. İkili Almanya'da bir stüdyoda "Sen Olmazsan" isimli şarkıya düet yaptı. O düetten ilk kare ise basınla paylaşıldı.

İşte o kare:
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